Tiener wint 25.000 dollar voor uitvinding die dode hoek wegneemt

Zó langzaam sukkelde je de afgelopen weken over de Galecopper­brug bij Utrecht

5 november Automobilisten die afgelopen weken op de A12 bij de Galecopperbrug in Utrecht in de file stonden, hadden soms het gevoel dat er geen doorkomen aan was. Nu is het ook officieel: de gemiddelde snelheid van het verkeer op de brug was de afgelopen weken dertig procent lager dan normaal.