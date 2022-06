Tientallen truckers reden zich klem onder dit viaduct: dom of klopt doorrijhoogte niet?

Met video Deze apps helpen blinden en slechtzien­den zelfstan­dig te reizen: ‘Nu weet je vaak niet waar je bent’

Voor blinden en slechtzienden is reizen met het ov niet altijd een pretje. Op alle treinstations zijn wel geleidelijnen aangelegd, maar niet overal is het duidelijk hoe je op het juiste perron komt. Daarom test ProRail nu meerdere apps waarmee honderdduizenden slechtziende Nederlanders door de stations kunnen navigeren. ,,Dit kun je dadelijk ook gebruiken in het gemeentehuis.’’

10 juni