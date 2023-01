Tientallen woedende Tesla-eigenaren bestormen showrooms wegens korting

Tientallen eigenaren van een Tesla hebben geprotesteerd bij een leveringscentrum in Sjanghai. Enkele dagen eerder bestormden Tesla-kopers showrooms, nadat Tesla de prijzen van nieuwe modellen fors had verlaagd.

Volgens persbureau Reuters vonden de bestormingen plaats in steden als Henan, Wuxi en Hangzhou, zo zou blijken uit posts op sociale media. Tesla heeft al eerder te maken gehad met protesten tegen eerdere prijsverlagingen in China, maar zo wijdverbreid als de huidige protesten was de weerstand nog nooit.

De groepen die in heel China protesteerden, hadden contact met elkaar en zouden Tesla onder druk blijven zetten om hen enige compensatie aan te bieden, zei Damon Yu, die in september een Model Y kocht. Inmiddels is de nieuwprijs van zijn auto ruim 13,5 procent lager dan het bedrag dat hij ervoor betaalde.

Kortingen door dalende Tesla-verkopen

De fabriek in Sjanghai was zaterdag ook doelwit van een spontaan protest, een dag nadat Tesla voor de tweede keer in drie maanden tijd de prijzen verlaagde voor Model Y- en Model 3-voertuigen in China. De nieuwste kortingen vormen een poging om de verkoop op ‘s werelds grootste markt voor elektrische auto’s te stimuleren na tekenen dat de verkopen daalden.

Verschillende eigenaren in Sjanghai zeiden dat ze zich misleid voelden door het verkooppersoneel van Tesla, dat hen had aangespoord om bestellingen voor andere elektrische auto's te annuleren. Hen werd verteld dat ze in het nieuwe jaar met hogere prijzen voor Tesla's te maken zouden krijgen.

Tesla: ‘Geen compensatie’

Volgens Reuters heeft Tesla gezegd dat het geen plannen had om compensatie aan te bieden aan kopers die onlangs voor meer geld een exemplaar hadden gekocht. Tesla heeft ook kortingen aangekondigd in Singapore, Zuid-Korea, Japan en Australië.

In 2019 verlaagde Tesla ook in Nederland de prijzen van Tesla's flink om de concurrentie met auto's als de Audi e-tron en Jaguar I-Pace aan te kunnen gaan. Binnen een maand daalden de prijzen met 10.000 euro voor een Model S en zelfs ruim 50.000 euro voor de Model S P100D met Ludicrous Performance.

