Tiguan-rijder daagt VW voor de rechter om sjoemelschandaal

Honderd tips in zoektocht: auto van Yvette's opa is gevonden

14:44 De Alphense Yvette Hointink (42) plaatste drie dagen geleden een bericht op Twitter waarin ze mensen opriep uit te kijken naar een Ford Taunus met kenteken 11-HJ-51. Het was de auto die haar opa op haar geboortedag, nu bijna 43 jaar geleden, kocht. En er is goed nieuws: de auto is gevonden!