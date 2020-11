TikTok-held stelt eigenaren van supercars dé vraag waarop iedereen het antwoord wil weten

Hoe de verwaar­loos­de Ferrari van Uday Hussein werd gevonden dankzij een Youtuber

4 mei De Ferrari F40 van de zoon van Saddam Hussein, die na de laatste Golfoorlog in verwaarloosde toestand werd achtergelaten in de woestijn, is teruggevonden dankzij de Youtuber Ratarossa en blijkt ook nog eens te koop.