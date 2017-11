Toch geld in zicht voor kopers van foute Volkswagens

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) maakte vandaag bekend dat het een boete uitdeelt aan Volkswagen. Het gaat om 450.000 euro: voor Volkswagen geen reusachtig bedrag, maar voor de ACM de maximaal op te leggen boete. ,,Volkswagen prees de dieselauto's aan als milieuvriendelijk’’, stelt de ACM, ,,terwijl de resultaten van de emissietests met behulp van verboden software waren gemanipuleerd. We beseffen dat dit voor een concern als Volkswagen geen enorm bedrag is, maar verder kunnen wij niet gaan.''



De boete mag dan niet hoog lijken, volgens de Consumentenbond is er een groter belang. Die wil Volkswagen met dit oordeel in de hand aan tafel krijgen voor een compensatieregeling voor iedereen die de afgelopen jaren een diesel met sjoemelsoftware kocht, stelt directeur Bart Combée. ,,In de praktijk is het voor individuele consumenten moeilijk om een regeling af te dwingen. Maar met deze uitspraak van de ACM willen wij Volkswagen weer aan tafel krijgen om te praten over een brede compensatieregeling voor Europese consumenten.''