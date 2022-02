Tóch weer een nieuw autoprogramma op tv: ‘Niet gesponsord. Wij zeggen wat we willen’

De geschiedenis van aandacht voor de auto op de Nederlandse televisie gaat ver terug. Al in de jaren 70 van de vorige eeuw zaten automobilisten aan de buis gekluisterd voor Wereld op Wielen: een programma dat uitgerekend door de progressieve VPRO werd uitgezonden.

Presentator Fred van der Vlugt (broer van Sinterklaas-acteur Bram) had het als autojournalist redelijk gemakkelijk in die dagen. Gezinsauto’s gingen nog als een dweil over de weg als hun wegligging werd getest. In een wasstraat kwam het water al gauw via de slechte afdichtingen bij de ramen naar binnen. En Van der Vlugt plaatste auto’s ook in een koelcel, waar ze bij temperaturen onder nul met geen mogelijkheid meer wilden starten.

Sinds auto’s de afgelopen decennia van veel betere kwaliteit zijn geworden, is het veel lastiger om er spannende en spraakmakende tv van te maken. Ja, BBC Top Gear slaagde daar de afgelopen jaren nog wel in. Met heel veel budgetten die top-camerawerk en spectaculaire locaties mogelijk maakten. Met wel 20 tekstschrijvers die de grappige discussies tussen de presentatoren bedachten. En met sterren als Tom Cruise en Cameron Diaz die maar al te graag aanschoven om bij Top Gear hun rijvaardigheid te beproeven.

Quote Het budget van Top Gear per aflevering hebben wij niet eens voor een heel seizoen beschik­baar Werner Budding, Autojournalist en presentator van Werners Garage

Autojournalist Werner Budding (49) beseft dat hij dat niveau niet zal halen met zijn nieuwe tv-programma Werners Garage, dat vanavond voor het eerst bij Veronica te zien is. ,,BBC Top Gear werd in 50 landen uitgezonden. Met per aflevering een budget dat wij niet eens voor een heel seizoen van 13 afleveringen beschikbaar hebben. Bovendien is Top Gear toch vooral entertainment, terwijl wij serieus op de auto’s zelf inzoomen. Van de Ferrari Daytona, volgens velen de mooiste auto die ooit is ontworpen, tot de Dacia Spring, de goedkoopste elektrische auto van Nederland. Zo’n Dacia gaat bij ons dan wel een bijzondere confrontatie aan: met een Hummer H1, de beruchte terreinauto die beroemd werd door zijn rol in de Golfoorlog.’’

Budding, die ook verbonden is aan de autoredactie van deze site, is ervan overtuigd dat hij wel degelijk iets kan toevoegen aan al die andere tv-programma’s over auto’s die er de afgelopen jaren waren en nu nog steeds bestaan. Al was het maar omdat zijn programma niet zwaar gesponsord is. Bij vrijwel alle autoprogramma’s op de Nederlandse tv was dat de afgelopen jaren het geval: een automerk kreeg pas aandacht als daar duizenden euro’s voor werden betaald, af te rekenen per minuut zendtijd.

‘Alle merken zijn welkom’

Bij Werners Garage werkt het anders, benadrukt Budding. ,,Wij bepalen de inhoud, we zeggen wat we willen. En alle merken zijn welkom. Ze betalen ons niet, maar mogen ons hooguit facilitair ondersteunen. Dan moet je denken aan de kosten om een reportage in het buitenland mogelijk te maken. Verder maken we echt drie kwartier lang onafhankelijke, kritische televisie. Onderbroken door slechts één reclameblok.’’

,,We willen in Werners Garage vooral op een passievolle manier verhalen vertellen over auto’s, zowel de allernieuwste modellen als auto’s uit het verleden. Voor dat laatste is Nico Aaldering mijn co-host: een van Nederlands bekendste en grootste handelaren in klassieke auto’s. Hij heeft natuurlijk veel met auto’s van vroeger. Die vind ik ook leuk, maar tegelijkertijd ligt mijn liefde tegenwoordig vooral bij de nieuwe generatie elektrische auto’s. Daar heeft Nico minder mee en dat levert leuke discussies op.’’

De eerste aflevering van Werners Garage is vanavond om 22.25 uur te zien bij Veronica. Voor dit seizoen zijn 13 wekelijkse afleveringen gepland.

Hieronder zie je een van de nieuwste video's die Werner Budding voor deze site heeft gemaakt, over de Mercedes-Benz EQB:

