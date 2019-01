Toegegeven: elektrische Jaguar komt veel minder ver dan beloofd

Volvo mag zelfrijden­de auto's testen in Zweden

9:40 Op Zweedse snelwegen rijden binnenkort zelfrijdende auto's rond. Volvo heeft in zijn thuisland toestemming gekregen voor een proef met de voertuigen. Achter het stuur zitten getrainde chauffeurs, die het stuur in principe niet aanraken maar wel kunnen ingrijpen. De auto's rijden maximaal 80 kilometer per uur.