Toenemende onrust bij ooit zo machtige Volkswagen: ‘Stop dwangarbeid in China’

De openingstoespraak van topman Oliver Blume werd erna onderbroken door luidruchtige protesten van mensenrechtenactivisten. ‘Oeigoerse dwangarbeid bij VW beëindigen’, viel op een spandoek te lezen terwijl, twee demonstranten werden afgevoerd door zeven beveiligers. Buiten lieten andere betogers zich horen voor dezelfde zaak.



Toch lijken de protesten aan dovemansoren gericht. Eerder dit jaar maakte Volkswagen bekend door te gaan met de productie in Ürümqi, de hoofdstad van de Chinese regio Xinjiang, waar per jaar 20.000 auto’s van de band rollen. De afgelopen jaren herhaalde het bedrijf dat er geen sprake is van dwangarbeid van Oeigoerse werknemers door een Chinese partner. Mensenrechtenorganisaties denken daar anders over.