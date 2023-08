Toerist bij rechter: ‘Koeien hebben mijn auto kapot gelikt’

Dassen, wolven, bevers: we botsen met dieren, maar moet de mens zich aan de natuur aanpassen of juist andersom?

Een wolf die een halve Renkumse schaapskudde doodbijt. Bevers die een school in Ubbergen dreigen blank te zetten. We botsen met dieren die ‘ineens’ zijn opgedoken en met de soorten die we voor veel geld fokken en uitzetten, maar die ons nu voor de voeten lopen. Hoe moet dat verder? ,,De balans is zoek”