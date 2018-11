Topman Carlos Ghosn van Renault-Nissan-Mitsubishi verdacht van belastingontduiking

Ghosn wordt al enkele uren door een onderzoeksteam van het Japanse Openbaar Ministerie ondervraagd op het hoofdkantoor van Nissan, meldt de Japanse krant Asahi Shimbun. Vervolgens zou besloten worden of hij wordt vastgezet.

Ghosn zou zijn inkomsten veel lager hebben opgegeven dan ze in werkelijkheid waren. In Japan wordt dat zwaar bestraft. Volgens de krant wordt Ghosn ervan verdacht honderden miljoenen yen te hebben verzwegen.

Carlos Ghosn (64) is al sinds 1999 de hoogste baas van Nissan. In de afgelopen jaren wist hij deze autofabrikant in een alliantie met Renault en Mitsubishi samen te voegen.