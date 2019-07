Topman van autobouwer BMW kondigt vertrek aan

Iconisch Italiaans automerk De Tomaso keert terug met nieuwe sportwagen

4 juli In 2012 werd het merk nog failliet verklaard, maar nu keert De Tomaso terug met een nieuwe sportwagen: de P72. De naam is een verwijzing naar de 72 exemplaren die op de markt komen. Het Italiaanse automerk maakte de comeback bekend tijdens het Goodwood Festival of Speed in het Verenigd Koninkrijk, dat vandaag van start gaat.