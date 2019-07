Toyota aapt Lightyear One na met zonnepaneel-auto

BMW's technische topman Harald Klaus maakte onlangs nog gehakt van de Lightyear One. Dat is een in Nederland geproduceerde auto, die mede dankzij een groot aantal zonnecellen tot 725 kilometer ver zou kunnen komen.

Bij Toyota zijn ze wat voorzichtiger. Een door de zon opgeladen accu voegt volgens de Japanners 44 kilometer toe aan de actieradius van deze speciale Prius en dat wordt meer wanneer deze rijdt terwijl de zon schijnt.

Volledig scherm Toyota Prius. © Toyota

Toyota experimenteert al langer met zonnepanelen. Aanvankelijk puur om zaken als de ventilatie draaiende te houden, of de auto te koelen in de zon wanneer deze stilstond, maar later ook in de vorm van een paneel dat bijdraagt aan de actieradius. Het gebruik van zonnepanelen is overigens niets nieuws voor de Japanners. Al jaren is Toyota aan het proberen om zonne-energie te gebruiken om hun auto’s verder te laten rijden.

Volledig scherm Toyota Prius. © Toyota