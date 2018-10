Toyota onthult Europese versie nieuwe RAV4

De RAV4 biedt volgens Toyota veel rijcomfort en binnenruimte en heeft de grootste bagageruimte in zijn klasse. De nieuwe Toyota RAV4 Hybrid Electric heeft een hoger systeemvermogen van 218 pk. Daarmee accelereert de auto van 0-100 km/uur in slechts 8,1 seconden. Naar keuze levert Toyota de nieuwe RAV4 met een 2,0-liter benzinemotor of als hybride met voorwielaandrijving, of als All Wheel Drive versie met 222 pk.