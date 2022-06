Trajectcontrole beboet vanaf vandaag ook bij 70 km/u tijdens werkzaamheden

Mijn Allessie Zeven jaar werkte Douwe aan zijn deplorabe­le Land Rover: ‘Klussen is eigenlijk leuker dan rijden’

Douwe de Boer (65) is zo gek van het leger dat hij een militaire Land Rover Series 3 Light Weight kocht. Eentje in deplorabele staat nog wel, en dat was precies zijn bedoeling. De monteur uit Honselersdijk wordt pas enthousiast als een project onmogelijk lijkt. De mensen in zijn omgeving die dachten dat het niets ging worden hadden het mis.

4 juni