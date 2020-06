Trump dreigt weer met heffing op Europese auto’s, nu vanwege de Amerikaanse kreeft

Ook nam Trump om die reden China op de korrel. Dat land moet zijn tarieven voor kreeft ook aanpassen, anders volgen mogelijk maatregelen. Trump-adviseur Peter Navarro werd door Trump gebombardeerd tot de ‘lobster-king’. Hij moet een en ander in goede banen leiden. Navarro staat onder meer bekend om zijn harde lijn in de handelsstrijd met China.

De president ondertekent vrijdag een document dat het vissen in een beschermd natuurgebied in de Atlantische Oceaan toestaat. In 2016, het laatste jaar dat Barack Obama president van de Verenigde Staten was, werd een visverbod voor de Northeast Canyons en Seamounts Marine National Monument voor de kust van New England ingesteld.