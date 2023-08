Twee doden bij testritten racecircuit Nürburgring

De Nürburgring in de Eifel is populair bij professionals en fans. Fabrikanten gebruiken het circuit om hun voertuigen te testen en tijdens de zogenaamde ‘toeristendagen’ is nagenoeg iedereen welkom op de baan. Woensdag kwamen er twee automobilisten om het leven op de 21,7 kilometer lange baan. Het gaat om een 39-jarige Luxemburger en een 44-jarige Duitser. Beiden zijn werkzaam bij autofabrikant Goodyear.

Beide mannen zouden vier dagen lang rondes rijden op het circuit, waarschijnlijk om nieuwe banden te testen. Het ongeval gebeurde volgens de Duitse politie op een van de vele speciale ‘industriedagen’. Autofabrikanten, toeleveranciers en tuningsbedrijven kunnen dan testen hoe goed hun auto's presteren op dit circuit, dat door kenners wordt gezien als het meest veeleisende en indrukwekkende circuit ter wereld. Dat komt vooral door de hoogteverschillen, de grote variatie aan bochten en de lengte.

Beste fabriekscoureurs rijden hier

Autofabrikanten melden vaak met trots hoe snel hun sportieve modellen presteren op de baan. De rondetijd van een auto op het circuit zegt vaak nog meer over hoe sportief een auto is dan de acceleratie van 0-100 km/u of de topsnelheid. Om de concurrenten te verslaan worden, de beste fabriekscoureurs ingehuurd, die vervolgens een zo snel mogelijke rondetijd proberen neer te zetten. Daarbij rijden ze op de limiet van wat de auto aankan.

Volledig scherm Het roemruchte Nürburgring-circuit in de Duitse Eiffel. © RV

Volgens de Duitse politie verongelukte de Porsche bij het deel van de baan dat bekendstaat als ‘Tiergarten’. Volgens niet bevestigde berichten in de Duitse media werden de twee coureurs bij het ongeval uit de testauto geslingerd. Er is een onderzoek gestart naar de dood van beide inzittenden, meldde een politiewoordvoerder donderdag.

Vorig jaar 77 ongevallen

Na het ongeval van woensdag is er direct een reddingsactie ingezet, aldus de woordvoerder van de Nürburgring. ,,De ervaring leert dat bedrijven voor dergelijke testritten op de Nürburgring alleen ervaren en professionele testrijders inzetten. Ongevallen met verwondingen zijn volgens de woordvoerder uiterst zeldzaam. Maar volgens de politie waren er vorig jaar 77 ongevallen tijdens ‘toeristische ritten’ en is daarbij één persoon overleden.

De Nordschleife is officieel een tolweg en dus een openbare weg. Een rondje kost tijdens de zogeheten toeristendagen rond de 30 euro en iedereen is dan welkom die over een goedgekeurd voertuig en een rijbewijs beschikt en 18 jaar of ouder is. Dat maakt dat ongevallen in theorie verzekerd zijn, zij het dat de meeste verzekeraars de beruchte Nordschleife van hun polis hebben uitgesloten.

Want de hardrijders veroorzaken relatief veel ongevallen, veelal door zelfoverschatting of pure pech. Desondanks trekt de Nordschleife van de Nürburgring waaghalzen uit heel Europa die in het weekeinde hun leven riskeren.

Volledig scherm Een VW Golf GTI crasht hard op de Nürburgring. © Youtube

De Nordschleife dankt zijn roemruchte status mede aan het bijna dodelijke ongeluk van Formule 1-coureur Niki Lauda in 1976. Nog steeds geldt het als het gevaarlijkste en meest veeleisende circuit ter wereld. Met zijn 73 bochten en hellingspercentages tot 17 procent is het nagenoeg onmogelijk om binnen korte tijd te weten hoe de bochten precies lopen.

Aantal doden is goed bewaard geheim

Hoeveel doden er op dit circuit vallen is een goed bewaard geheim. Officiële cijfers zijn er niet en de exploitant wil er niets over zeggen. Bij een tankstation in de buurt, dat grotendeels leeft van de merchandising rond het circuit, worden ze zelfs boos wanneer onze autoredactie ernaar vraagt. Op het maken van foto- of filmopnamen van ongelukken op het circuit staat een boete van maximaal 15.000 euro. ,,Niet vreemd’’, meent een Nederlandse bezoeker. ,,Er is een enorme industrie opgebouwd rond het circuit, waarmee veel geld wordt verdiend. Zoals de testcentra van auto- en bandenfabrikanten, cafés, hotels en natuurlijk het circuit zelf, dat 30 euro per rondje incasseert.’’