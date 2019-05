Twee keer zoveel elektrische auto’s op de weg

Daarmee tonen volledig elektrische auto’s een forse groeispurt. Begin 2014 waren er nog 4600 van deze auto’s en vijf jaar later is dit dus bijna vertienvoudigd. Vorig jaar kwamen er per saldo bijna 23.000 volledig elektrische auto’s op de weg bij. De Tesla Model S is de meest voorkomende volledig elektrische auto in Nederland met ruim 12.000 stuks, aldus het CBS.