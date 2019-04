Twee touchscreens in het stuur: experiment van Hyundai

De twee touchscreens bevinden zich in de buurt van de plek waar de meeste bestuurders normaliter het stuur vasthouden. Ze zijn daardoor direct met de duimen te bedienen. De schermen zijn naar wens te configureren en er kunnen maximaal vijf virtuele knoppen op worden ingesteld. De informatie die op de twee schermen wordt getoond, verandert aan de hand van het gekozen menu en de specifieke rij-omstandigheden.

Volgens Hyundai past deze vernieuwing in een reeks updates die de Zuid-Koreaanse fabrikant in de afgelopen jaren bij de stuurwielen van zijn auto’s heeft doorgevoerd. Doel van de twee aanraakgevoelige schermen in het stuur is om bepaalde commando’s intuïtiever en gebruiksvriendelijker te maken. Het bedrijf zegt dat het bij zijn eigen auto’s en die van concurrenten in de afgelopen jaren veelal een ‘substantieel aantal knoppen’ aantrof. Hyundai wil dit met onder andere de schermen in het stuur terugdringen om zodoende een ‘schone interface’ te creëren.

Virtuele cockpit

Hyundai meldt dat het onlangs samen met een Duits instituut een onderzoek heeft uitgevoerd naar de afleidingen waarmee bestuurders tijdens het rijden te maken krijgen en waarbij ook is gekeken naar de gebruiksvriendelijkheid van de twee touchscreens in het stuur. In alle geteste situaties zou de ‘virtuele cockpit’ van de testauto ruimschoots onder de limieten voor afleiding blijven die door verschillende officiële instanties zijn vastgesteld.

De virtuele cockpit waarover Hyundai spreekt, wordt ook gevormd door een multi-layer display dat het traditionele instrumentenpaneel achter het stuur vervangt. Dit zijn in feite twee schermen die achter elkaar zijn geplaatst met een tussenruimte van 6 mm. Door die afstand zijn volgens Hyundai 3D-effecten mogelijk en dat zou leiden tot minder afleiding bij het ‘gidsen’ van de aandacht van de chauffeur. De meest relevante informatie, zoals de snelheidslimiet, wordt op het voorste scherm getoond om direct de aandacht van de gebruiker te vangen.

Hyundai experimenteert met de systemen in een i30. Al is de i30 een bekend model van de autobouwer, de virtuele cockpit verkeert in een vroege ontwikkelingsfase en is nog slechts een prototype. Het is daarom niet bekend of en zo ja wanneer een dergelijk bedieningsconcept in de auto's van dit merk terug te vinden zal zijn.

Volledig scherm Hyundai virtual cockpit © Hyundai

Volledig scherm Hyundai virtual cockpit © Hyundai