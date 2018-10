Tweede terugroepactie Toyota Prius binnen een maand

Elon Musk provoceert Amerikaan­se beurswaak­hond in tweet

8:03 Tesla-topman Elon Musk heeft een flinke sneer uitgedeeld naar de Amerikaanse beurswaakhond SEC, slechts enkele dagen nadat hij er een miljoenenschikking mee trof. Op Twitter noemt Musk de SEC een 'Shortseller Enrichment Commission', in plaats van de officiële 'Securities and Exchange Commission'. ,,De naamsverandering is zo passend!", voegt hij eraan toe.