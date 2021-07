Tweedehands auto’s niet aan te slepen: ‘2021 gaat super tot nu toe’

video Autobedrij­ven verkochten meer in 2020: ‘jonge occasions zijn erg gewild’

5 januari De werkplaatsen zijn nog open, de showrooms verplicht gesloten. Toch kijken Zeeuwse autobedrijven terug op een goed 2020, dat in veel gevallen beter was dan 2019. ,,We hebben ook in corona-tijd veel auto's verkocht. Vooral jonge occasions met weinig kilometers zijn gewild”, zegt Saco Melse, mede-eigenaar van Auto Melse in Vlissingen.