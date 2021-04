Tweedehands elektrische auto is in trek en daar is nog wél subsidie voor beschikbaar

Voor nieuwe elektrische auto's is de subsidiepot voor particulieren inmiddels leeg, maar de overheid heeft nog wel een aankooppremie beschikbaar bij aankoop van een tweedehands elektrische auto. Die subsidie bedraagt 2000 euro. Van de 13,5 miljoen euro subsidie voor tweedehands auto’s dit jaar is in de eerste drie maanden ruim 3 miljoen euro aangevraagd. Dat betekent dat er nu nog voor ruim 5200 elektrische tweedehands auto’s overheidssubsidie over is.