U wilt met deze caravan het fietspad op, mag dat?

Caravans zijn in Nederland zeer geliefd, evenals fietsen. Voor de Deen Mads Johansen reden genoeg om beide trends te combineren. De Wide Path Camper maakt het mogelijk om je eigen vier muren mee te nemen. De compacte, gezellige sleurhut is geschikt voor twee personen. Met een slaapoppervlak van 200 x 97 cm moeten de twee bewoners wel goed met elkaar overweg kunnen.

Het bed is inklapbaar en in opgevouwen toestand ontstaan ​​twee bankjes met een tafel in het midden. Prima geschikt voor een stevige snack tijdens een regenbui onderweg. De opslagruimte is royaal met een inhoud van 300 liter. Wie op fietsvakantie wil met deze caravan, moet wel over enige conditie beschikken. Bij een disselgewicht van ten minste 45 kilogram komt een Alpentocht voor de meesten niet direct binnen bereik.