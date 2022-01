Uber-klant krijgt rekening van 600 dollar na negen uur in horrorfile

Overwoeker­de weg blijkt entree tot schat aan mysterieu­ze ‘barnfinds’

In Engeland hebben twee youtubers een compleet vervallen boerderij aangetroffen die vol bleek te staan met zeldzame klassiekers in verschillende stadia van verval. Eén auto blijkt in 2004 nog te hebben meegedaan aan de Nederlandse Tulpenrallye.

5 januari