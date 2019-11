Uit schuur getrokken oude Lamborghini brengt 1,4 miljoen op

Een verwaarloosde Lamborghini Miura die in een Duitse schuur werd aangetroffen met slechts 30.000 kilometer op de teller, bracht tijdens een veiling door RM Sotheby’s in Londen 1.450.000 euro op.

De zeldzame sportwagen werd afgelopen zomer ontdekt in Duitsland in Freiburg. De auto stond onder een dikke laag stof in een schuur, nadat de eigenaar ervan in 2015 was overleden. De opbrengst werd van tevoren ingeschat op tussen de 860.000 en 1.100.000 euro.

Volledig scherm Lamborghini Miura © RM Sotheby's

De Lamborghini Miura P400 S werd in 1971 gekocht door een rijke bankier uit Nürnberg. Drie jaar later nam de Duitser Hans-Peter Weber de auto over. In 41 jaar tijd reed hij nog geen 30.000 kilometer met de supersportwagen van weleer. Naar verluidt haalde hij de auto alleen maar uit de schuur voor speciale gelegenheden of een incidenteel uitstapje. ,,We woonden in een smalle vallei. Elke keer wanneer mijn oom ons met zijn Miura kwam bezoeken, hoorden we de motor al enkele minuten voor hij aankwam”, aldus een neef van Weber aan RM Sotheby’s.