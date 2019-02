Uitgebreide test van de Tesla Model 3: morgen op deze site

Volvo roept wereldwijd opnieuw 167.000 auto's terug

17:38 De Zweedse autofabrikant Volvo roept wereldwijd 167.000 auto's terug van het model XC60, gebouwd in 2018 en 2019. De Volvo's hebben mogelijk een probleem met het elektrisch slot van de achterklep. Het is de tweede terugroepactie van het merk in amper twee weken tijd.