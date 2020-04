Uitstel apk voor Nederlandse campers in het buitenland

Kampeerauto's die niet voor de apk kunnen verschijnen omdat ze door de coronacrisis in het buitenland staan, kunnen onder voorwaarden drie maanden uitstel krijgen van de apk-plicht. Dat is de NKC (Nederlandse Kampeerauto Club) overeengekomen met de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer).

Veel camperaars moesten in de afgelopen weken hun reis afbreken omdat ze niet meer welkom waren in een land. Sommige landen verboden de kampeerders om met hun voertuig het land te verlaten. Alleen al in Marokko staan 84 campers van deelnemers van NKC-groepsreizen. Hun eigenaren zijn inmiddels met het vliegtuig naar Nederland teruggereisd.

Het is onduidelijk wanneer deze kampeerders hun camper kunnen ophalen en voor sommigen is tegen die tijd mogelijk de vervaldatum van de apk verstreken. Camperaars die nog met hun voertuig in het buitenland zijn en niet naar huis kunnen omdat er reisbeperkingen gelden, ondervinden dezelfde problemen.

Vervaldatum

Eigenaren van campers waarvan de vervaldatum van de apk gedurende het verblijf in het buitenland verloopt, kunnen zich bij de RDW melden, onder vermelding van het kenteken van de camper en de omstandigheden. In telefonisch overleg bepaalt de RDW vervolgens of de camper drie maanden langer de status van ‘gekeurd’ kan krijgen. Op de adviespagina van de NKC is te lezen hoe de regeling precies in z’n werk gaat.

Uiteraard is het ook mogelijk om het kenteken te schorsen, gesteld dat de camper zich niet op de openbare weg bevindt, ook niet in het buitenland. ,,Maar dan blijft het probleem dat de camper na de crisis zijn lange weg moet vinden naar de dichtstbijzijnde garage die de keuring kan uitvoeren”, zegt Martijn Ciere van de afdeling belangenbehartiging van de NKC. ,,We denken dat deze regeling voorlopig voor veel mensen in ieder geval de druk van de ketel haalt.”