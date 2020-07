Vader van leerling reed opzettelijk basisschool binnen tijdens eindfeest groep 8

UPDATE / videoIn het Noord-Hollandse Grootebroek is gisteravond een auto een basisschoolgebouw binnengereden. De politie heeft vandaag bekendgemaakt dat de dader dit expres deed. De man, een 55-jarige vader van een van de leerlingen, had een conflict met de school en kon zich volgens de politie ‘niet meer beheersen’. Hij zit nog vast. In de sporthal van de school waren op dat moment mensen aanwezig voor een eindfeest. Niemand raakte gewond.

Het gaat om basisschool ‘t Palet. De bestuurder werd aangehouden door omstanders en later ingerekend door de politie. De man bleek onder invloed te zijn van alcohol. Hij wordt vandaag verhoord.

Het schoolgebouw is flink beschadigd maar er is geen instortingsgevaar, meldt de politie. De plaats waar de man het gebouw inreed is afgezet. Er is extra politie aanwezig om toe te zien dat niemand de plek kan betreden.

Volgens ooggetuigen heeft de auto, een rode Renault Clio uit 2002, een afstand van ongeveer twintig meter afgelegd in de gang van de school. In de sporthal van de school was op dat moment een feest voor groep 8-leerlingen die na de zomer naar de middelbare school gaan. De personen in het gebouw waren op het moment dat de auto het gebouw inreed niet in de gang, maar twee of drie minuten ervoor wel. ,,Dit had slecht kunnen aflopen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Het is nog niet exact bepaald waarvan hij wordt verdacht, maar de politiewoordvoerder verwacht dat hem de vernieling van het gebouw en poging tot doodslag ten laste zal worden gelegd. Hij zegt dat de schrik bij de mensen die in de school waren groot is geweest. ,,Er is nazorg geregeld voor hen.”

Ravage

,,Het was voor alle ouders en kinderen een beladen avond. De ravage was enorm”, vertelde een van de ouders achteraf. ,,We zaten in de gymzaal toen we ineens een hoop lawaai achter ons hoorden. Een enorme knal, alsof er een heel zwaar voorwerp op de grond viel”, vertelde een van de aanwezige ouders gisteravond, die liever anoniem wil blijven. ,,In eerste instantie bleven de kinderen rustig zitten, maar naarmate duidelijk werd wat er aan de hand was begonnen ze onrustig te worden. Ze zijn erg geschrokken van wat er in hun school is gebeurd. Mijn kind heeft het er ook erg moeilijk mee. Dan denk je even naar een leuk afscheidsavondje te gaan...”

Enkele ouders renden naar de ingang van de school om te kijken wat er aan de hand was. ,,We troffen een enorme ravage aan. Overal lag glaswerk. De bestuurder lag midden op het plein op de grond. Een agent had hem al overmeesterd.“

Buurtbewoners en de burgemeester van de gemeente Stede Broec, waar Grootebroek onder valt, hebben geschokt gereageerd. ,,Toen ik het hoorde ben ik meteen deze kant op gekomen”, zegt burgemeester Wortelboer tegen NH Nieuws. Hij is opgelucht dat er geen gewonden zijn gevallen.

