Vakantie-eiland vreest verkeerschaos vanwege wegrenovaties: ‘En dan komt Concert at Sea ook nog’

‘Vanwege gebrek aan visie oogt de Hoeksche Waard nog altijd als een ver­keers-openlucht­mu­se­um’

Hij wil niet bekend staan als wéér zo’n bewoner die klaagt over te veel auto’s op zijn dijk. Liever zwengelt Ronald Visschers, woonachtig aan de Schelpweg in Strijen, een bredere discussie aan over mobiliteit in de Hoeksche Waard. Want met alle geplande nieuwbouw op het eiland, en slechts drie grote toegangswegen ernaartoe, valt daarin nog wel een verbeteringsslag te maken.