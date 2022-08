Vakantiedrukte in Europa ongekend, ANWB turft 30 procent meer pechgevallen

De ANWB heeft ingespeeld op de drukte en de vloot vervangende auto’s voor gestrande vakantiegangers met 20 procent verhoogd tot 4400 auto’s met trekhaak. Het blijkt niet genoeg. Huurauto’s zijn in heel Europa schaars. Door gebrek aan onderdelen en monteurs duurt het lang voor de eigen auto is gemaakt. En de ANWB kan niet anders dan sommige pechvogels met de bus of trein naar huis sturen.



Geskes: ,,Het is een pittige zomer voor ons. Nederlanders gaan en masse met de auto naar het buitenland nu het weer kan. Vliegen is minder populair, al is het maar vanwege de stress of je de vlucht haalt of dat de koffer niet kwijtraakt. De hitte in Zuid-Europa vraagt veel van de auto. Er zijn problemen met het koelsysteem of met de koppeling als mensen bergop in de file komen. Tel al die oorzaken op en je zit in de drukte die we nu hebben.’’



De ellende is nog niet voorbij. De twee zwarte zaterdagen - afgelopen zaterdag en de zaterdag ervoor - zijn geweest, maar heel augustus blijven de weekeinden in Europa zeer druk, waarschuwt de ANWB. 4 september eindigt de vakantie in de regio Zuid en pas dan worden de laatste vakantiefiles verwacht.