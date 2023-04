Vakantiegangers opgelet: dit is de enige rondweg in Europa waar invoegend verkeer voorrang heeft

Nederlanders die op vakantie gaan naar het buitenland krijgen soms te maken met bizarre verkeersregels. Elk land heeft wel één of twee uitzonderingen, maar in één land kan een ogenschijnlijk omgekeerde voorrangsregel voor gevaarlijke situaties zorgen.

Wie in Groot-Brittannië voetgangers of fietsers nat maakt door als automobilist door een plas te rijden, riskeert bijvoorbeeld een boete van 100 tot 5000 pond, plus drie strafpunten op het rijbewijs. In Spanje kun je beboet worden als je met teenslippers rijdt of een arm of ander lichaamsdeel uit het raam steekt. Maar de vreemdste regel is het verbod om iets te dragen dat je oren bedekt, of dat nou een hoed is of een koptelefoon.

Onderkant auto controleren

In Duitsland mag je op veel plekken zo hard rijden als je wilt, maar als je zonder brandstof langs de snelweg komt te staan, staat je een hoge bekeuring te wachten - soms zelfs een rijverbod. En in Denemarken moeten automobilisten voordat ze wegrijden verplicht de onderkant van hun auto controleren ‘om te kijken of er geen kinderen onder liggen te slapen’.

In veel gevallen gaat het om onschuldige en zelfs lachwekkende dingen die zelden tot gevaarlijke situaties kunnen leiden. Anders is dat bij een afwijkende verkeersregel in Frankrijk. Daar heeft invoegend verkeer op de Périphérique - de rondweg rond Parijs - namelijk voorrang op het verkeer dat op de hoofdrijbaan rijdt. Deze regel is algemeen bekend bij Fransen, die er dan ook gretig gebruik van maken door hun auto ongezien de hoofdrijbaan op te slingeren, iets wat bij Nederlanders soms tot abrupte rem-ingrepen leidt.

‘Asociale Parijzenaren’

,,Wij hielden in Parijs tot voor kort altijd braaf rechts aan op de Périphérique", zegt Maarten Kouwenhoven, eigenaar van een vakantiehuis in de Dordogne. ,,Ook omdat we vaak met een aanhanger rijden. Maar het viel ons wel op dat die Parijzenaren zo asociaal rijden door ons zomaar af te snijden bij het invoegen, totdat we van een Fransman hoorden dat invoegend verkeer daar voorrang heeft. Sinds die tijd mijden we de rechterbaan zoveel mogelijk.”

De reden dat het invoegend verkeer voorrang heeft, komt doordat de 35 kilometer lange Boulevard Péripherique officieel geen snelwegstatus heeft. ,,Het is een stedelijke weg", zegt Sanne Over van de ANWB. ,,Hierdoor geldt dat verkeer van rechts voorrang heeft volgens de Franse wegcode.” De reden dat men hiervoor heeft gekozen is waarschijnlijk omdat de op- en afritten kort zijn en vaak eindigen bij een pijler van een brug of viaduct in plaats van een vluchtstrook.

Tweede rijstrook van rechts

Ervaren Frankrijk-gangers adviseren dan ook om zoveel mogelijk op de tweede rijstrook van rechts te rijden. Daarmee voorkom je dat je getorpedeerd wordt door invoegende Parijzenaren. Keerzijde is dat je in theorie zelf ook minder stress hebt wanneer je zelf invoegt op deze rondweg van Parijs. Iedereen moet dan, volgens de Franse wegcode, immers ook plaatsmaken voor jou.

