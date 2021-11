Van de Kia van Leroy (26) zijn er maar 35 naar Nederland gekomen: ‘Ik zag 'm en dacht: wat een brute bak’

komt voor elkaar Lief! AD-lezers overladen verstande­lijk beperkte Rogier met autobladen: ‘Overweldi­gend’

De verstandelijk beperkte Rogier de Jager (46) is helemaal gék van auto’s. Er is dan ook niets dat hem blijer maakt dan tijdschriften over auto’s en vrachtwagens. Hij scheurt de plaatjes uit en maakt er slingers van. Dankzij een oproep in het AD stromen de tijdschriften nu binnen.

22 november