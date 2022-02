Van de Tesla die Elon Musk de ruimte inschoot is waarschijnlijk weinig meer over

Het is al weer vier jaar geleden dat Elon Musk als pr-stunt een Tesla Roadster de ruimte inschoot met een raket. Van de auto is inmiddels waarschijnlijk weinig meer over.

De Tesla werd op 6 februari 2018 gelanceerd en reist al vier jaar door ons zonnestelsel. Althans, als er nog iets over is van de sportwagen. De auto draaide om de zon en is nu met 25.000 tot 30.000 kilometer per uur onderweg naar Mars. De Roadster is meer dan 320 miljoen kilometer verwijderd van de aarde, oftewel ruim 20 lichtminuten.

Deze informatie is te vinden op de website Whereisroadster.com, die constant de route van de auto berekent. De website kan echter niets zeggen over de staat van de rode Roadster. Volgens William Carroll, een scheikundige aan de Amerikaanse Indiana University, is het grootste probleem de extreme straling waaraan de auto wordt blootgesteld. De kans is heel groot dat alle organische materialen, zoals leer, rubber en de laklaag allang verteerd zijn. ,,Die materialen in zo’n omgeving geef ik nog geen jaar”, reageert Carroll op wetenschapssite LiveScience. Wat er dan nog overblijft is de aluminium buitenkant, ander metaal dat in de auto is gebruikt en eventueel glas dat niet gesneuveld is bij de botsingen met micrometeorieten, legt de wetenschapper uit.

Pr-stunt

De ruimte-Tesla was een pr-stunt van Musk, die niet alleen aan het hoofd staat van het automerk, maar ook van het particuliere ruimtevaartbedrijf SpaceX. Toen hun Falcon Heavy-raket getest moest worden, stopte Musk er een Tesla Roadster in. Een pop met de naam ‘Starman’ - genoemd naar een nummer van David Bowie - werd in de bestuurdersstoel gezet. Op zijn koptelefoon zijn eindeloos twee nummers te horen: Space Oditty en Is there Life on Mars?

De auto heeft met zijn rit door het heelal ook al 6400 keer zijn 50.000 kilometer-beurt overschreden. Als de accu nog zou werken, heeft Starman met zijn ene oor 396.930 keer naar Space Oddity geluisterd sinds de lancering, en met zijn andere oor 534.864 keer naar Is there Life On Mars? Omdat de accu allang leeg is, werd ook een cd meegeleverd die niet alleen de nummers van David Bowie bevat, maar ook allerlei informatie over het menselijk ras. Het enige dat buitenaardse wezens hoeven te doen, is de cd afspelen.

‘Bacteriebom’

Vlak na de lancering ontstond de vrees dat bacteriën van de aarde andere planeten zouden kunnen besmetten. Volgens Alina Alexeenko, onderzoeker aan de Amerikaanse Purdue University, gaan sommige bacteriën in een soort sluimerstand, om weer te ontwaken als de omstandigheden gunstiger worden. In het doemscenario van Jay Melosh, eveneens verbonden aan Purdue University, landt de Tesla op Mars en worden eventuele marsmannetjes – in wat voor vorm dan ook – besmet en vernietigd door aardse organismen.

Volledig scherm Don't panic, oftewel: geen paniek staat er op de display van de ruimte-Roadster. Van de auto is volgens ruimte-experts inmiddels alleen nog een aluminium frame over. © Screenshot SpaceX

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.