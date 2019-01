Van robottaxi tot loopauto

De CES in Las Vegas is niet alleen ‘s werelds grootste beurs voor consumentenelektronica, maar groeit ook steeds meer uit tot jaarlijks feestje van de auto-industrie. Waar gaat het heen met onze mobiliteit?

Commotie op de beursvloer. Buiten op het parkeerterrein heeft een zelfrijdende Tesla een robot aangereden. De auto komt ongeschonden uit de strijd, de robot - om onverklaarbare reden uit koers geraakt - legt het loodje.

Welkom op de CES, waar de crash tussen auto en robot al gauw wordt ingehaald door de orde van de dag. Want liever dan crashes tonen autofabrikanten en techbedrijven uiteraard hun gelukte creaties en briljante vondsten. Groot is het aantal stands en proefopstellingen op de CES met ‘revolutionaire mobiliteitsoplossingen’.

Zo neemt Audi belangstellenden mee naar Speedvegas, een racecircuit even buiten de stad. Ditmaal draait het niet om de e-tron, de eind vorig jaar gepresenteerde elektrische ‘gamechanger’ van de Duitse fabrikant, maar om een nieuwe vorm van virtual reality voor passagiers. Simpel gezegd: zet in de auto een VR-bril op en je belandt opeens in een interactieve game. Stuur- en rembewegingen van de auto stuwen het spel, waarin de e-Tron opeens een ruimteschip lijkt.

Wagenziekte

Het werkt gruwelijk precies: als de bestuurder scherp naar links beweegt, maak je in je ruimteschip ook een scherpe bocht naar links. En als de bestuurder de Audi versnelt, schiet je ruimteschip vooruit. Alleen als je onderweg stiekem de VR-bril weer afzet, ben je even terug in de echte wereld - in dit geval het Speedvegas-circuit.

Deze razendknappe technologie, ontwikkeld door het bedrijf Holoride, lijkt misschien niet meer dan een aardige gadget, maar heeft diepere lagen. Ten eerste claimt Holoride dat de technologie wagenziekte kan terugdringen, omdat de bewegingen van de game overeenkomen met die van de auto. De andere laag is fundamenteler van aard: ‘we’ gaan steeds meer toe naar autonoom rijden en zelfrijdend vervoer. Daarmee verandert ook de insteek van mobiliteit: reistijd wordt productietijd. Of tijd voor ontspanning. En dus zul je de bestuurder én passagiers op een andere manier moeten vermaken of verleiden. Zo’n beetje alle autofabrikanten zijn er mee bezig, al variëren de oplossingen sterk.

Robottaxi

Met dat autonoom en zelfrijdend vervoer zijn diverse tech- en autobedrijven al ver. Oproepbare mobiliteitsdiensten zijn de toekomst, en in Las Vegas rijden dan ook al zelfrijdende taxi’s rond die je via een app kunt oproepen. Het Chinese Baidu kondigt op de CES aan dat het nog dit jaar in het thuisland honderd ‘robottaxi’s’ de weg opstuurt. En Bosch laat, samen met Daimler, een zelfrijdend shuttleconcept zien dat de tweede helft van dit jaar al ‘stress- en incidentvrij’ vervoer gaat verzorgen in Silicon Valley.

Maar ook in de ‘traditionele’ auto verandert er veel. Zo lanceert Mercedes in Las Vegas de nieuwe CLA, waarmee de bestuurder via handgebaren (dus niet meer via knoppen of touchscreens) de instellingen kan veranderen.

Nieuwkomer Byton, het door China gesteunde bedrijf dat komend jaar de eerste elektrische auto’s op de markt brengt, zet juist compleet in op touchscreens, waarvan het 49 inch grote scherm over de volle breedte van de voorruit nogal opvalt. Het levert de M-Byte, het eerste model van Byton, nu al de bijnaam ‘iPhone op wielen’ op.

Met een andere vinding van Hyundai mis je nooit meer een afslag: via een head-up display krijg je niet alleen op de voorruit te zien waar je naar toe moet, maar ook 15 meter op het wegdek voor je zie je waar de route heen voert.

Lucht

Nog stoerdere taal klinkt uit de stand van Uber. Al die verbeteringen in en aan (vooral) elektrische auto’s op de weg zijn leuk en aardig, maar het echte gevecht om de mobiliteit wordt in de lucht gewonnen, voorspelt de taxidienst. Uber verwacht dus veel van luchttaxi’s. ,,Want waarom zou je met nog geen 10 kilometer per uur door een stadscentrum tuffen, terwijl je vlak boven de grond met 240 km per uur naar je bestemming snelt?’' klinkt het een tikkeltje provocerend. Het antwoord heeft Uber ook al: de Bell Nexus trekt op de CES veel bekijks. Het is een luchttaxi met plek voor een piloot en vier passagiers. In 2020 gaat hij zijn eerste proefvluchten maken.

Daarbij past, nog los van de juridische obstakels die ongetwijfeld zullen opdoemen, enige scepsis, ook al omdat het niet voor het eerst is dat dergelijke drieste projecten worden aangekondigd. Het Brabantse bedrijf Pal-V werkt met een soortgelijk concept: ‘de vliegende auto’.

Lopende auto

Helemaal van eieren maakt Hyundai het met de Elevate. Op de CES is alleen nog een concept-schaalmodel te zien van de zogenoemde ‘lopende auto’. Dat wordt volgens de fabrikant een robotvoertuig dat kan klimmen, rijden én reuzenstappen nemen.

De Elevate, door Hyundai betiteld als Ultimate Mobilty Vehicle (UMV), kan dankzij uitvouwbare robotpoten over muren of brokken puin van anderhalve meter stappen. Daarmee zou de loopauto onder meer een uitkomst zijn voor nooddiensten na natuurrampen. Na het intrekken van de robotpoten komen wielen tevoorschijn zodat de Elevate ook op de snelweg uit de voeten kan. Hoe realistisch zo’n wild plan is? Niemand die het weet.

En dat is misschien wel het mooiste van de CES: het is een energiek evenement waar zowel bijna-bewezen technieken als wilde, verre toekomstdromen worden getoond aan de wereld. Waar optimisme over nieuwe mogelijkheden het vooralsnog wint van de weerbarstige praktijk. En waar een gecrashte robot wordt beschouwd als bedrijfsongevalletje én leermoment.