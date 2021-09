Van snelste tot ruigste Bond-car ooit: dit zijn de negen auto's uit 'No time to die’

Na lang wachten kwam gisteren de nieuwste James Bond-film uit. Die staat niet alleen bol van de spectaculaire actiescènes en gevatte humor, maar ook van de blitse sportwagens. Deze negen auto's maken samen met de meesterspion hun opwachting in No time to die .

Uiteraard neemt Bond plaats achter het stuur van een aantal Aston Martins. Het Britse automerk is al sinds de derde Bond-film Goldfinger (1964) verbonden met 007. De wagen uit die film, de iconische Aston Martin DB5, werd nadien ook in heel wat films gebruikt en nu dus ook in No time to die. Niet verwonderlijk dus dat deze auto voor velen de Bond-auto bij uitstek is.

De DB5 is trouwens niet de enige Aston Martin in de film. Ook de klassieke V8 speelt mee. We zagen dit automodel voor het eerst in The living daylights (1987) met Timothy Dalton in de huid van 007. Deze auto heeft, zoals je uit zijn naam kan afleiden, een V8-motor. Die is goed voor 320 pk en een topsnelheid van 261 kilometer per uur.

Volledig scherm Aston Martin DB5 Junior, de No time to die-edition. © Aston Martin

Tot slot zien we Bond ook nog in twee moderne wagens van Aston Martin. Als eerste zien we de DBS Superleggera. Dit Engelse monument heeft een V12-motor met een inhoud van 5,2 liter, goed voor 725 pk en een trekkracht van 900 Newtonmeter. Al dat vermogen wordt via een automaat met acht versnellingen naar de achterwielen gestuurd. Deze Superleggera haalt een topsnelheid van 340 kilometer per uur. Een snelle wagen dus, maar niet de allersnelste waar Bond ooit in reed. Want dat is de Aston Martin Valhalla. Die auto beschikt over een V8-motor van 4 liter en heeft een systeemvermogen van 950 pk. Hij sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 2,5 seconden. Bovendien zit deze auto vol met technologie uit de Formule 1.

Volledig scherm Aston Martin DBS Superleggera. © Aston Martin

Jaguar/Land Rover

Ook Jaguar/Land Rover, die andere Britse fabrikant, leende maar wat graag enkele bolides uit aan de bekendste spion ter wereld. Zo maakt de Land Rover Defender zijn opwachting in een achtervolgingsscène over het platteland. Andere SUV’s van het merk die we in de film gaan zien, zijn de Range Rover Sport en de originele Range Rover. Net als Aston Martin wil ook dit Britse merk immers zijn rijke geschiedenis delen met de filmfanaten. Bovendien: klassieke auto's in een film zorgen altijd voor een goede sfeer.

Het andere onderdeel van de autogroep, Jaguar, leverde de XF Sportbrake. Als James hier voor de snelste uitvoering kiest, krijgt hij een V8-motor van 5 liter, goed voor 550 pk. De Sportbrake sprint van 0 naar 100 kilometer per uur in 4,6 seconden.

Vreemde eend in de bijt

Naast al dat Britse geweld, kruipt acteur Daniel Craig tot slot achter het stuur van een Japanse auto, om precies te zijn een Toyota Land Cruiser van de J100-generatie. Zijn zwaarste uitvoering heeft een V8-motor van 4,7 liter, goed voor 245 pk. Met een 0-100 tijd van 11,7 seconden is het zeker niet de snelste Bond-car ooit, maar wel een van de ruigste.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.