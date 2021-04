Van wellness tot games: dit zijn de meest opvallende auto-opties

Wellnessmodus

Bij Mercedes kan je in sommige modellen voor een soort wellnessmodus kiezen, zoals in de GLC, de GLC coupé, de GLE of de GLE coupé. Het maakt gebruik van licht- en geluidsferen, klimaatregeling, passende muziek en video’s, de massagefunctie en de stoelverwarming en -ventilatie om de sfeer aan boord zo behaaglijk mogelijk te maken, waardoor jij helemaal kan ontspannen.



Lees ook Waarom Rolls-Royce ruim 7000 euro vraagt voor een stoeltje met slechts één poot

Atari-games

Het aantal tuners dat achteraf een Playstation in hun wagen laat inbouwen is niet op één hand te tellen. Maar bij Tesla is het standaard ingebouwd. Je kan in de Model S of Model X retrogames spelen op een Atari, met het stuur als controller (zie foto bovenaan artikel). Uiteraard werkt deze functie alleen wanneer je stilstaat.



Nachtkijker

Wie ’s nachts over donkere landwegen rijdt, kan zijn voordeel doen met een nachtkijker zoals je die onder andere op de Volkswagen Touareg vindt. Hij spot bijvoorbeeld loslopend wild in de berm en kan bij gevaar ingrijpen door de noodrem te activeren. Bekende Nederlanders kunnen er ook hun voordeel mee doen: voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson vertelde ooit dat hij de nachtkijker van zijn wagen gebruikte om paparazzi te spotten in de struiken voor zijn huis.



Sterrenhemel

De sterrenhemel van Rolls-Royce is algemeen bekend. Rustig, statisch, maar toch mooi om naar te kijken, precies de sfeer die het Britse merk wil uitdragen. Duur ook, met een kostprijs van al gauw enkele duizenden euro’s. Op internet zijn dan ook heel wat filmpjes te vinden van doe-het-zelvers die het effect nabootsen met lichtjes die ze voor een tiental euro hebben gekocht op AliExpress.



Espressomachine

Wat is een Italiaan zonder zijn espresso? Dat dachten ze in 2012 ook bij Fiat, toen ze een heuse espressomachine aanboden bij hun schattige 500L. Het apparaat werkt op het 12 volt-systeem van de auto en de bediening is simpel: enkel water toevoegen en de juiste capsule in de opening steken. Fiat vroeg destijds bijna 200 euro voor de machine.



Volledig scherm Fiat 500L espressomachine. © Fiat

Platenspeler

Het Japanse automerk Lexus heeft een model uitgebracht met aan boord een platenspeler, om precies te zijn in het handschoenenkastje. In het dashboardkastje is een platenspeler verwerkt die onderweg muziek kan afspelen en (volgens Lexus) zonder dat de naald daarbij overslaat. Het merk wil hiermee aantonen hoe de auto tijdens het rijden nauwelijks trillingen vertoont en ultiem veercomfort biedt. Helaas wordt er van dit model slechts één exemplaar gemaakt.



Volledig scherm Lexus Vinyl Edition. © Lexus

Simply Clever

Het Tsjechische Skoda maakt er al decennia lang een sport van om zoveel mogelijk grappige handigheidjes in zijn auto’s te integreren. Publiekslievelingen zijn de paraplu in de bestuurdersdeur, de ijskrabber in de tankklep en een nieuwe dop voor de ruitensproeiertank, die verandert in een trechter zodra je hem opent. Ook handig: de uitneembare led-lamp in de bagageruimte, de parkeertickethouder bij de A-stijl of het afvalbakje met deksel in het deurvak. Een groot aantal van deze opties is standaard in een nieuwe Skoda.



Volledig scherm Een paraplu in de deur van een Skoda. © Skoda

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.