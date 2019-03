Van wie is toch die raadselachtige oldtimerverzameling?

Sommige voertuigen staan er al jaren te verstoffen, vertellen omwonenden. Het is een surrealistisch gezicht: achterloos en anoniem staan de oldtimers ingeklemd tussen de reguliere auto's. En dat terwijl een zoektocht op internet leert dat het in enkele gevallen gaat om ‘uitstervende’ oldtimers waarvan nog maar een handvol geregistreerd staan in Nederland. Niet vreemd dat de marktwaarde van zo'n auto die van een gemiddelde nieuwe A-klasser moeiteloos overstijgt. Harrie Coerwinkel, voorzitter van oldtimerclub Historisch Vervoer, reageert bij het zien van de auto's in kwestie dan ook enthousiast: ,,Dit zijn geen alledaagse exemplaren. Een paar zijn zelfs écht bijzonder. Het is lovenswaardig om te zien dat iemand de moeite neemt om deze auto's te onderhouden.”