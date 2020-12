Vanaf morgen krijg je deze optie altijd gratis bij aankoop van een nieuwe auto

Zender digitale radio DAB+ stoort autosleu­tels en garagedeu­ren

16 juli In het Belgische Maaseik klagen bewoners al enige tijd over auto’s die niet meer starten en garagedeuren die niet meer opengaan. Die problemen worden in ieder geval deels veroorzaakt door een onlangs geplaatste antenne voor DAB+, bevestigt de Belgische telecomtoezichthouder.