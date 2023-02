Vandaag je auto wassen? Weerman adviseert: ‘Doe het niet’

VRAAG & ANTWOORD Waarom werkt DAB+ in de auto niet in het buitenland?

‘Wat was ik blij dat mijn nieuwe Skoda Superb een radio met DAB+ heeft’, aldus lezer Peter Leenen in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Overal perfect bereik van je favoriete stations, dacht ik. Maar toen ik laatst 10 minuten de grens over was, hield DAB+ er gewoon mee op. Waarom? Mijn navigatie maakt gebruik van dezelfde satellieten. Waarom werkt DAB+ dan ook niet gewoon in een ander land? Heeft dat te maken met muziekrechten? Dit zal veel mensen nog vies tegenvallen als FM verdwijnt.’