VDL Nedcar schrapt zevenhonderd uitzendbanen

Langzame auto die razendsnel kan is populair onder jeugd: ‘Dit gaat een keer fout’

14:27 De politie haalde in korte tijd in Oost-Nederland regio drie keer een omgebouwde auto van de weg. Deze zogenoemde MMBS-voertuigen mogen 25 kilometer per uur, maar blijken in werkelijkheid vaak wel 150 te kunnen. Vooral veel jongeren van 16 en 17 rijden erin. ,,Zo’n jochie met die snelheid, dat gaat echt een keer fout.”