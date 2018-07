Veel meer elektrische auto's verkocht

Deze camper heeft een jacuzzi en een helikopter op het dak: hoezo kamperen?

Wie een kamperauto te krap vindt, is duidelijk nog niet met de Elysium van techbedrijf Furrion op reis geweest. De luxueuze bolide is bijna 14 meter lang, heeft een jacuzzi en op het dak staat een helikopter. Het prijskaartje is 2,3 miljoen euro.