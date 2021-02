Veel minder verkeersbonnen door corona, wél meer smartphone-boetes

De politie heeft vorig jaar bijna 600.000 minder bonnen uitgedeeld dan in 2019. Wél steeg het aantal bonnen voor telefoongebruik in de auto en op de fiets flink. Dat heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid vanmorgen bekend gemaakt. Door corona was het een stuk rustiger op de wegen.

Nederlandse automobilisten werden in 2020 in totaal 7,779,461 miljoen keer op de bon geslingerd, een jaar eerder was dat nog 8,369,480 maal. De daling komt niet omdat de politie minder actief was, aldus het ministerie. ,,De daling zal mede komen doordat er vorig jaar gemiddeld minder verkeer op de weg was sinds de oproep van de overheid half maart 2020 om zoveel mogelijk thuis te blijven vanwege corona.”

Opvallend is dat de politie ondanks het gedaalde aantal boetes wel meer automobilisten staande hield voor een bon: van 530,698 keer in 2019 naar 556,304 afgelopen jaar. Dit komt doordat de politie meer is gaan inzetten op te hard rijden, het negeren van rood licht en telefoongebruik in de auto. ,,Ook geeft de politie aan meer op excessieve overtredingen te concentreren, doordat er door de coronamaatregelen minder geplande en thematische verkeerscontroles plaatsvonden.

Veel boetes voor telefoongebruik

De toegenomen aandacht voor bellen of appen in het verkeer is waarneembaar in het aantal bonnen: de politie deelde ruim 168,000 bekeuringen uit voor het vasthouden en gebruik van de mobiel, bijna 47,000 meer dan in 2019. De boetes voor smartphonegebruik op de fiets groeide met 26,628 naar 47,955. Het beeld vertekent wel, aangezien telefoongebruik op de fiets pas sinds 1 juli 2019 is verboden.

De grotere focus op bepaalde overtredingen ging ten koste van het aantal bonnen op kenteken. Deze boetes daalden met 615,000 van 7,838,872 naar 7,223,157. De meeste boetes zijn zoals altijd voor te hard rijden. De politie bekeurde afgelopen jaar 6,364,875 maal voor een snelheidsovertreding. In 2019 waren dat nog 6,833,365 bonnen.

Meer verkeersdoden

Vraag is wel of de politie niet te weinig actief is geweest. De rust en afwezigheid van files nodigt ook uit tot onveiliger gedrag op de weg. Afgelopen maand schatte de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) dat er vorig jaar circa 700 verkeersdoden vielen in 2020. Als dat juist blijkt - de definitieve cijfers volgen dit voor jaar - zijn er bijna 40 meer dan de 661 een jaar er voor.

Wat het kabinet betreft gaan de boetes voor gevaarlijk rijgedrag overigens omhoog. Dat maakte minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vorige week bekend. Appen achter het stuur moet 100 euro duurder worden (van 240 euro naar 340 euro). Lichtere snelheidsovertredingen worden juist goedkoper.

Minder boetes gingen er afgelopen jaar tenslotte over de grens. 870,695 buitenlandse automobilisten kregen een Nederlandse prent opgestuurd. Dat zijn er flink minder dan de 1,000,460 in 2019. Door corona daalde het aantal buitenlandse automobilisten op de wegen echter ook aanzienlijk.

