Verbrandingsmotor vanaf 2030 taboe in Ierland

Elektri­sche Peugeot 208 is in België 6000 euro goedkoper

7:35 Het lijkt een gemiste kans om de particuliere koper in een elektrische auto te krijgen: de nieuwe, elektrische Peugeot 208 is in België ruim 6000 euro goedkoper dan in Nederland. Met de Nederlandse prijs vanaf €36.250 zal het lastig zijn om de particuliere koper over de streep te trekken.