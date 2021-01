Verkeer in groot deel van het land gehinderd door gladheid en mist

Het wa zaterdagochtend in het grootse gedeelte van het land gevaarlijk glad. Op sommige plaatsen was het behalve glad ook mistig. Op verschillende plaatsen werd het verkeer, op de weg en op het spoor daardoor gehinderd. Op de weg zijn meerdere ongelukken gebeurd.

Het KNMI waarschuwde weggebruikers voor mogelijk gevaarlijke situaties in het verkeer vanwege mist en gladheid in een groot deel van het land en riep daarvoor de zogeheten code oranje uit voor grote delen van het land. Even voor 11.30 was dat overal weer opgeheven.

Volgens de ANWB was het verraderlijk weer aangezien je niet aan de natuur kunt zien dat het glad is. Naast de lokale bevriezing van natte weggedeelten kwam in het midden en zuiden van het land lokaal verkeersbelemmerende mist voor met een zicht van 200 meter of minder.

Ongelukken

In de gebieden waar het glad was gebeurden ongelukken. Zo belandden door extreme gladheid in de omgeving van Staphorst twee auto’s in de sloot ter hoogte van het restaurant De Lichtmisen vloog er een auto uit de bocht op de Hasselterweg in Rouveen.

Ook op de A6 tussen Lelystad en Almere gebeurden drie ongevallen. De weg was dicht, en bij Almere-Poort was de afrit dicht. Inmiddels kan er weer over de weg gereden worden. Ook in Brabant gebeurden ongevallen door de gladheid, zo meldden Brabantse media.

Reis uitstellen

Rijkswaterstaat riep automobilisten op hun reis waar mogelijk uit te stellen vanwege de gladheid door ijzel. De GGD in Friesland adviseerde mensen die een coronatest wilden komen laten doen langs te komen als het weer vertrouwd is om de weg op te gaan.



ProRail meldt dat de treindienst last ondervond door ‘rijpvorming’. Dit is een dun ijslaagje op de bovenleiding die er razendsnel aan kan vriezen. Hierdoor krijgen treinen niet altijd voldoende spanning om optimaal te kunnen rijden. Reizigers kregen het advies voor vertrek de reisplanner te checken.

Hardnekkig

Volgens Weerplaza kan de mist vandaag ‘nog lang hardnekkig’ zijn. Op sommige plaatsen bestaat de kans dat het heel de dag mistig blijft. Als dat het geval is, ligt de middagtemperatuur dicht bij het vriespunt. De weermannen houden rekening met de ‘eerste regionale ijsdag van 2021'. Mocht de zon zich wel af en toe laten zien, dan wordt het maximaal een graad of vier vandaag.



Het is niet uitgesloten dat de combinatie van mist en temperaturen ruim onder nul lokaal voor een wit landschap zorgen als gevolg van rijp, aldus de meteorologen. Kleine onderkoelde waterdruppeltjes bevriezen gelijk wanneer ze in contact komen met een object, zoals een tak van een boom. Wanneer dat vaak genoeg gebeurt, ontstaan kleine ijsnaaldjes die voor een wit laagje zorgen.

