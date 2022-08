Verkeer in Rotterdam staat muurvast en dat zorgt voor woedende bestuurders: ‘Sommigen hebben schijt aan alles’

Automobi­lis­ten boos over wegwerk: ‘We deden er twee uur over om thuis te komen’

Automobilisten in en rond Spijkenisse klagen steen en been over de werkzaamheden aan de Groene Kruisweg en de Spijkenisserbrug. Sinds maandag is er vlakbij de brug maar één rijbaan beschikbaar voor alle in- en uitkomende verkeer. ,,We deden er twee uur over om thuis te komen.”

20 oktober