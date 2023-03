Verkeershufters opgepast: hier mogen weginspecteurs je op de bon slingeren als je over de schreef gaat

Parkeerboe­te aanvechten? Dat is de moeite waard: zo vaak was bezwaar maken succesvol in Gouda

Klagen vanwege een parkeerboete die met de hand is uitgeschreven of automatisch door de scanauto: vorig jaar was dat in Gouda in twee derde van de gevallen de moeite waard. De scanauto strijkt Gouwenaars nogal eens tegen de haren in.