Verkeersinfarct op A1 tussen Hengelo en Apeldoorn door boerenblokkade

Bij zowel Holten als Deventer kan het verkeer inmiddels langs de blokkade. Bij Deventer is door de politie een sluis gemaakt, waar het verkeer mondjesmaat door kan. Bij Holten is één rijstrook afgesloten. De ANWB adviseert weggebruikers om te rijden via Zwolle.



De politie is bij de boeren aanwezig en is met hen in gesprek om ze weg te krijgen. Volgens een woordvoerster worden er mogelijk bekeuringen uitgeschreven.



Andere voeding

Het lijkt op een plotselinge actie, één van de vele acties die boeren vandaag overal in het land houden uit onvrede met het beleid van minister van landbouw Carola Schouten. Die heeft bepaald dat boeren andere voeding moeten geven aan hun koeien, om de uitstoot van stikstof te verminderen. Boeren zijn het daar niet mee eens: ze vinden dit slecht voor de gezondheid van koeien en voelen zich gediscrimineerd.