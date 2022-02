Verkoop dieselauto’s maakt vrije val: ‘Het imago is zó slecht geworden’

UPDATE Huh? Snelweg A2 ‘verdwenen’ op Google Maps, automobi­lis­ten worden over binnenwe­gen gestuurd

De A2 is verdwenen, wie weet waar de snelweg gebleven is? Wie van Abcoude naar Breukelen wil met de auto en de route opzoekt op Google Maps, zal merken dat je over binnenwegen wordt gestuurd en niet over de A2.

