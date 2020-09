Verkoop elektrische auto's en fietsen breekt alle records

In mei verkochten de fietsspeciaalzaken volgens branchevereniging Bovag 58.000 nieuwe e-bikes, een absoluut maandrecord, en maar liefst 38 procent meer dan in mei 2019. Over de eerste vijf maanden werden 149.000 e-bikes afgezet, 12 procent meer dan een jaar eerder. En dat zijn dan alleen nog de verkopen via de vakhandel, verkopen via internet en bijvoorbeeld bouwmarkten zitten niet in de cijfers. Dit jaar worden voor het eerst meer fietsen mét dan zonder accu verkocht.