Verkoop motoren stijgt, populariteit nieuwe auto's neemt af

In een loods vond Dennis zijn Puma GTS Spyder: 'Eigenlijk was hij roestbruin'

Nee, Dennis Wijnands (38) was niet op zoek naar deze aparte Puma GTS Spyder, hij liep er letterlijk tegenaan. In een loods op een braakliggend terrein tijdens een verder gewone werkdag. Dat kwam mooi uit, want wat hij wel zocht was een project om op te knappen. Via via vond hij de eigenaresse en niet lang daarna was dit unieke exemplaar van hem.